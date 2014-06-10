Минобороны закупит армейских ботинок на 13 млн гривень

Об этом говорится в сообщении Минобороны на сайте «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, стоимость пары ботинок с налогом на добавленную стоимость составляет около 280 грн.

При этом сообщается, что компания «Таланлегпром» поставит 26,6 тыс. пар ботинок до конца июня, а остальные 21 тыс. пар обуви – до конца июля.

В сообщении отмечается, что закупка проводится у одного участника, поскольку обеспечить материальные запасы Вооруженных сил Украины необходимо в сжатые сроки.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Минобороны приобрело для армии 17 тыс. бронежилетов на общую сумму 80,7 млн грн.

Справка УНИАН. "Таланлегпром" (Киев) входит в группу предприятий компании «Талан», которая выпускает 2,5 млн пар спецобуви в год, а также спецодежду для ведущих предприятий нефтегазодобывающей и химической промышленности, черной и цветной металлургии, предприятий машиностроения и металлообработки, транспорта и энергетики, строительства и сельского хозяйства, силовых министерств и ведомств.