Селезнев: силы АТО обеспечат безопасную эвакуацию с востока

Силы антитеррористической операции (АТО) готовы обеспечить безопасность перемещения беженцев с территорий, на которых ведутся боевые действия.

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