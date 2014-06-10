Селезнев: силы АТО обеспечат безопасную эвакуацию с востока

12:42, 10 июня 2014
Армия
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Силы антитеррористической операции (АТО) готовы обеспечить безопасность перемещения беженцев с территорий, на которых ведутся боевые действия.

Силы АТО готовы обеспесить эвакуацию населения / фото УНИАН

Об этом заявил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев на пресс-конференции, сообщают "Новости Донбасса".

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"Силы АТО обеспечат безопасность перемещения людей, органы местного самоуправления помогут с координацией", - сказал он.

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