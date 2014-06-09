Силы АТО уничтожили огневые точки террористов в Славянске и Семеновке

Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети. По его словам, вооруженные силы, подразделения МВД и Национальной гвардии продолжают сжимать кольцо вокруг незаконных вооруженных формирований.

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«Силы АТО полностью контролируют ситуацию в регионе, возводят новые блокпосты в точках напряжения ситуации, пресекая все попытки боевиков вырваться из окружения», - написал он.

Как сообщил Владислав Селезнев, сегодня террористы неоднократно предпринимали попытки обстрела из минометов и автоматического стрелкового оружия позиций украинской армии в районах населенных пунктов Славянск и Семеновка. «Ответным огнем огневые точки террористов нейтрализованы», - подчеркнул он.