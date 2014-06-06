Минобороны наградило военнослужащих-участников АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Среди присвоенных воинских званий: 16 – “полковник”, 17 – “подполковник”, 23 – “майор”, 20 – “капитан”, 3 – “старший лейтенант”, 1 – “лейтенант”, 1 – “старший прапорщик”.

9 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые героически погибли во время АТО, защищая мирное население Украины от угроз распространения терроризма, получили очередные воинские звания посмертно, сообщили в Минобороны.

Читайте такжеЗа три месяца была сформирована украинская армия - ЯценюкКроме того, 159 военнослужащих – участников АТО поощрены отличиями Министерства обороны Украины, 182 – ценными подарками, говорится в сообщении.

Как сообщалось, и.о. президента Украины Александр Турчинов с целью поощрения участников АТО разрешил предоставлять очередные звания до полковника (капитана 1 ранга) включительно.

В частности, согласно указу от 19 мая, Министерству обороны, Главному управлению Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, администрации Государственной пограничной службы, Управлению государственной охраны во время проведения антитеррористической операции разрешено присваивать в порядке поощрения военнослужащим - участникам антитеррористической операции очередные воинские звания до полковника (капитана 1 ранга) включительно независимо от занимаемой должности и сроков выслуги в соответствующем звании.