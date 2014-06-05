Харьковские военные врачи оказывают помощь раненым в ходе АТО
13:16, 05 июня 2014Армия
3 0
За время проведения АТО к нам поступило более 150 раненых военнослужащих
Врачи оказывают всю необходимую помощь / mil.gov.ua
Врачи Военно-медицинского клинического центра Северного региона, что на Харьковщине, продолжают оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь военнослужащим различных силовых структур, которые получили ранения в ходе проведения антитеррористической операции.
Читайте такжеНа востоке Украины военные помогли крестьянам восстановить ставок- В общем, за время проведения АТО к нам поступило более 150 раненых военнослужащих различных силовых структур Украины.
Мы обеспечены всем необходимым чтобы они получили необходимую медицинскую помощь и прошли курс реабилитации, - отметил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона полковник медицинской службы Виктор Полищук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter