За участие в АТО военные ежемесячно будут получать 3 тыс. грн вознаграждения

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, соответствующее постановление приняло правительство. Для усиления социальной защиты военнослужащих из резервного фонда госбюджета будет выделено 205,787 млн грн.

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В частности, установлено вознаграждение за непосредственное участие в антитеррористических операциях, обеспечении правопорядка на государственной границе, в отражении вооруженного нападения на объекты, охраняемые военнослужащими, освобождение этих объектов в случае захвата или попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой военнослужащим, в том числе срочной военной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации и водителям автотранспортных средств Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Сумма вознаграждения определена в размере 100% месячного денежного обеспечения и зарплаты, но не менее 3 тыс. грн, в расчете на месяц. Эти средства будут выплачивать, начиная с 1 мая этого года.

Также установлена единовременная денежная помощь семьям погибших и предусмотрены средства на питание личного состава.