Из оккупированного Крыма вывели еще 3 судна украинских ВМС

Согласно ранее достигнутым общей комиссию в составе представителей оборонных ведомств Украины и России договоренностям, в первой половине дня в определенное место в нейтральных водах были выведены спасательное буксирное судно “Изяслав”, судно контроля физических полей “Северодонецк” и морское водолазное судно “Каменка”.

В начале второй половины дня, после завершения своего формирования, группа судов отправилась в направлении портов материковой части Украины.

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Буксировка “Северодонецка” и “Изяслава” осуществляет морской буксир “Гайдамака” (ГП “Николаевский морской торговый порт”), а “Каменки” - морской буксир “Корец” украинских ВМС, которого, кстати, 20 мая, после разблокировки, так же было выведено с временно оккупированной территории. Кроме того, в состав группы судов также входит учебный катер ВМС ВС Украины “Новая Каховка”, задачей которой является поисково-спасательное обеспечение перехода морем.

Таким образом, на сегодня из оккупированного Крыма в порты материковой части Украины выведено уже 35 боевых кораблей, катеров и судов украинских ВМС.