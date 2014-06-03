Минобороны доставило в полевые лагеря АТО 2 тысячи тонн грузов

Ежедневно к подразделениям, выполняющих задачи в рамках антитеррористической операции прибывает 8-12 грузовиков с имуществом.

Подавляющее большинство перевозимого груза - это топливо для танков, бронетранспортеров и других боевых машин, сосредоточенных на Донбассе.

Читайте такжеНа Донетчине уничтожено свыше 300 террористов - спикер АТО- В апреле-мае мы также доставили к местам проведения АТО более 2300 бронежилетов, 558 из которых французского производства класса “3А”, около 26 тысяч сухих пайков отечественного производства, предназначенных на сутки, и еще 37043 пайков типа “MRE” (на один прием пищи). Каждая доставка контролируется несколькими правоохранительными структурами, - рассказал заместитель командира Объединенного центра обеспечения подполковник Андрей Крохмаль.

По словам офицера, все вещи поступающие также и от благотворительных организаций, оперативно направляются в районы сосредоточения военных подразделений. При этом, не единичны случаи, когда тыловики во время перевозки имущества и продуктов подвергаются вооруженным нападениям со стороны террористов. Так, недавно 26 пуль калибра 5,45 и 7,62 попали в лобовую часть Камаза, который доставлял консервы на Луганщину.