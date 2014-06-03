Украинцы перечислили армии уже больше 128 млн гривень

Согласно сообщению, из данной суммы денежные переводы на материально-техническое обеспечение ВСУ составляют 120,5 млн грн. Остальные средства пойдут на медицинское обеспечение украинской армии.

«С помощью звонков на единый мобильный номер «565» в поддержку украинской армии перечислено 29,8 млн грн (все – на материально-техническое обеспечение ВС Украины)», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на счета Минобороны поступило 106,3 тыс. долл. США и 46,8 тыс. евро. Всего было продано иностранной валюты в гривневом эквиваленте почти на 2 млн грн. После продажи иностранной валюты остаток на счетах Министерства обороны Украины составил 700 долл. США и 200 евро.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Министерство обороны Украины инициировало благотворительную акцию «Поддержи украинскую армию». Для участия в акции абонентам мобильных операторов «Киевстар», «МТС Украина», life и «Тримоб» (бывший Utel) предлагалось отправить SMS с любым текстом или позвонить на номер «565». После звонка или SMS со счета абонента автоматически снимается сумма в 5 грн.

Вместе с тем, в рамках акции Минобороны открыло счета в Государственной казначейской службе Украины для банковских переводов средств.