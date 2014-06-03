Украинцы перечислили армии уже больше 128 млн гривень
По состоянию на 2 июня в рамках акции «Поддержи украинскую армию» на счета Министерства обороны Украины от юридических и физических лиц поступило 128,1 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Согласно сообщению, из данной суммы денежные переводы на материально-техническое обеспечение ВСУ составляют 120,5 млн грн. Остальные средства пойдут на медицинское обеспечение украинской армии.
«С помощью звонков на единый мобильный номер «565» в поддержку украинской армии перечислено 29,8 млн грн (все – на материально-техническое обеспечение ВС Украины)», - отмечается в сообщении.
Кроме того, на счета Минобороны поступило 106,3 тыс. долл. США и 46,8 тыс. евро. Всего было продано иностранной валюты в гривневом эквиваленте почти на 2 млн грн. После продажи иностранной валюты остаток на счетах Министерства обороны Украины составил 700 долл. США и 200 евро.
Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Министерство обороны Украины инициировало благотворительную акцию «Поддержи украинскую армию». Для участия в акции абонентам мобильных операторов «Киевстар», «МТС Украина», life и «Тримоб» (бывший Utel) предлагалось отправить SMS с любым текстом или позвонить на номер «565». После звонка или SMS со счета абонента автоматически снимается сумма в 5 грн.
Вместе с тем, в рамках акции Минобороны открыло счета в Государственной казначейской службе Украины для банковских переводов средств.