В Минобороны рассказали, кто получит статус участника боевых действий

Об этом в эфире 5 канала в программе «Итоги недели» рассказал исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль.

- Такой вариант так называемого «военного туризма» не пройдет. Туда не попадет ни один лишний человек, который к этому серьезному мероприятию не имеет никакого отношения. Статус участника боевых действий получат лишь те военнослужащие, которые входят в состав военных формирований, которые задействованы в АТО, - подчеркнул генерал-полковник Михаил Коваль.

Также он отметил, что в последние годы все делалось для того, чтобы уничтожить украинскую армию.

"В последние годы все делалось для того, чтобы уничтожить украинское войско. Армия была в очень плачевном состоянии. Если поднять государственный бюджет и глянуть, куда за последние десятилетия шли средства, то сразу видно, что деньги шли на обмундирование и вооружение подразделений Государственной пограничной Службы Украины, Внутренних войск, спецподразделений " Беркута". На средства их защиты: современные специальные шлемы и бронежилеты", - рассказал генерал-полковник Михаил Коваль.

-Сегодня армия на своих плечах тащит все АТО! Поэтому мы делаем все для того, чтобы «поднять ее с колен». Уже поставляем в войска современные бронежилеты отечественных производителей, - подчеркнул генерал-полковник Михаил Коваль.