Студенты-медики собрали деньги на 15 бронежилетов для украинской армии

Благотворительные взносы в рамках акции «Поддержи Украинскую армию» пошли на закупку 15 бронежилетов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны.

"Совместными усилиями мы сделали доброе дело и уже направили все средства бронезащиты в отдельный батальон территориальной обороны Харьковского областного военкомата. Сейчас ребята из этого формирования несут службу на Луганщине. Надеюсь, что это снаряжение поспособствует установлению мира в государстве и сохранит их жизни и здоровье", - рассказал ректор университета Владимир Лисовой.

Согласно сообщению, общественную активность проявили также выпускники кафедры медицины катастроф и военной медицины ХНМУ, а также представители волонтерского отряда университета.

По словам руководства вуза, материально-техническая поддержка Вооруженных Сил Украины со стороны студентов-медиков будет продолжаться и в дальнейшем.