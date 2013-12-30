Военные моряки поздравили детей, родители которых выполняют задачи антипиратской операции на фрегате «Гетман Сагайдачный»

Детей поздравили представители воинской части, командования Военно-Морских Сил, организации Совета ветеранов ВМС.

Во флотском учебном центре для детей провели экскурсию по учебным классам и ознакомили с образцами техники и вооружения.

Заместитель Командующего ВМС по работе с личным составом - начальник управления капитан 1 ранга Андрей Урсол от имени Командующего вида ВС Украины адмирала Юрия Ильина поздравил присутствующих жен, детей и родственников военных моряков с наступающими праздниками, поблагодарил за то, что они поддерживают своих мужчин и родителей, которые сейчас несут боевое дежурство в море.

Председатель Совета организации ветеранов ВМС Украины контр-адмирал запаса Виктор Носенко, от имени ветеранов также поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым, и поблагодарил от имени присутствующих второго командира фрегата «Гетман Сагайдачный» капитана 1 ранга Сергея Настенко за содействие в организации поздравления.

Детей поздравили Дед мороз и Снегурочка, которые подарили им сладкие подарки и билеты на новогоднее представление, которое состоится в Украинском культурно-информационном центре.