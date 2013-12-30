Военные моряки поздравили детей, родители которых выполняют задачи антипиратской операции на фрегате «Гетман Сагайдачный»
В Севастополе военные моряки поздравили детей, родители которых на фрегате «Гетман Сагайдачный» выполняют задачи в рамках операции по противодействию пиратству на море «Океанский щит» в Аденском заливе.
Детей поздравили представители воинской части, командования Военно-Морских Сил, организации Совета ветеранов ВМС.
Во флотском учебном центре для детей провели экскурсию по учебным классам и ознакомили с образцами техники и вооружения.
Заместитель Командующего ВМС по работе с личным составом - начальник управления капитан 1 ранга Андрей Урсол от имени Командующего вида ВС Украины адмирала Юрия Ильина поздравил присутствующих жен, детей и родственников военных моряков с наступающими праздниками, поблагодарил за то, что они поддерживают своих мужчин и родителей, которые сейчас несут боевое дежурство в море.
Председатель Совета организации ветеранов ВМС Украины контр-адмирал запаса Виктор Носенко, от имени ветеранов также поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым, и поблагодарил от имени присутствующих второго командира фрегата «Гетман Сагайдачный» капитана 1 ранга Сергея Настенко за содействие в организации поздравления.
Детей поздравили Дед мороз и Снегурочка, которые подарили им сладкие подарки и билеты на новогоднее представление, которое состоится в Украинском культурно-информационном центре.