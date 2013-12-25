Благодаря фонду "Защитник Отечества - Спаситель" спасена еще одна жизнь
Фонд "Защитник Отечества - Спаситель" под патронатом Министра обороны Украины Павла Лебедева, продолжает оказывать материальную помощь военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.
На этот раз благотворительная Общественная организация выделила более 36 тысяч гривен на лечение подполковника Игоря Толкунова, офицера штаба Южного оперативного командования.
Полтора года назад во время прохождения диспансеризации в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона ему поставили диагноз - "недостаточность аортального клапана". Необходима была сложная хирургическая операция, которая стоит несколько десятков тысяч гривен. Семейный доход не позволял быстро накопить необходимую сумму самостоятельно, поэтому офицер решил обратиться за помощью к представителям Фонда "Защитник Отечества - Спаситель".
Вскоре Попечительский совет фонда принял решение о выделении на нужды офицера необходимых средств - более 36 тысяч гривен. И уже в декабре офицера успешно прооперировал директор Киевского городского центра сердца, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Борис Тодуров.
- Я искренне благодарю всех, кто помог мне выздороветь : руководству оборонного ведомства, по инициативе которого было реализовано благотворительную программу "Спаси жизнь", представителям общественной организации "Фонд" Защитник Отечества - Спаситель", врачам , военным и меценатов, которые осуществляют пожертвования и помогают людям победить тяжелые болезни, тем самым подтверждая , что болезнь - не приговор , - высказался подполковник Игорь Толкунов.
Стоит отметить , что этот офицер является лишь одним из тех , кто вернулся к полноценной жизни благодаря поддержке , предоставленной Фондом "Защитник Отечества - Спаситель", который под патронатом Министра обороны Украины Павла Лебедева году начал свою деятельность по благотворительной программе "Спаси жизнь". В целом, за относительно непродолжительный срок его существования , материальную помощь от этой благотворительной организации на общую сумму более 250 тыс. грн получили около двадцати военнослужащих и членов их семей.