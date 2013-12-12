Информация относительно возможного привлечения Вооруженных Сил Украины к политическим акциям в Киеве не соответствует действительности

Об этом сегодня, 12 декабря, заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства напомнил, что согласно статье 17 и статье 37 Конституции Украины участие подразделений Вооруженных Сил Украины во внутриполитической борьбе полностью исключена.

«Вооруженные Силы Украины является государственным институтом, назначением которого является оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности. Согласно положениям Конституции, Вооруженные Силы Украины не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя в стране, смещения органов власти или препятствия их деятельности», - подчеркнул Павел Лебедев.

Министерство обороны Украины призывает журналистов распространять исключительно проверенную информацию, полученную из официальных источников.