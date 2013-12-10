Инженерное подразделение украинского национального контингента отправилось в Косово

К ахтырским инженерам обратились командование воинской части, заместитель Ахтырского городского головы Григорий Юрко, ветераны, родные и близкие. На благородное дело военнослужащих благословил настоятель Ахтырского Свято-Покровского кафедрального собора отец Евгений.

Как сообщил временно исполняющий обязанности командира полка подполковник Роман Терничный, основной задачей украинских военных инженеров, которые будут выполнять задачи по поддержанию мира и безопасности в составе нацконтингента, станет обеспечение передвижения подразделений сил KFOR, проведение инженерной разведки местности, выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов и самодельных устройств. Вместе наши миротворцы будут совершенствовать инженерное обустройство военных баз и оборудование вертолетных площадок.

- Учитывая наличие опытных специалистов и мощную учебно-материальную базу полка, именно здесь впервые был сформирован сводный отряд. Он насчитывает около 30 человек, девять из них – офицеры. Костяк инженерной роты составляют Ахтырские саперы. Военнослужащие прошли специальную подготовку, участвовали в зачистке территории бывшей артиллерийской базы в Новобогдановке. Завершающим этапом была недельная проверка инженерного подразделения группой офицеров Генерального штаба ВС Украины. Ее результаты показали: военнослужащие инженерной роты национального контингента готовы к выполнению задач, - подытожил подполковник Роман Терничный.