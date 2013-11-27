Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник провел прием граждан по личным вопросам
26 ноября в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины по поручению Министра обороны Украины Павла Лебедева первый заместитель руководителя оборонного ведомства Александр Олейник провел прием граждан по личным вопросам.
Подавляющее большинство посетителей поднимали вопрос кадровых проблем, возникающих у военнослужащих в ходе реформирования Вооруженных Сил Украины.
Во время заслушивания обращений граждан, прибывших из разных уголков Украины, первый заместитель Министра обороны искал пути их положительного рассмотрения , а в случае невозможности решить вопрос сразу - давал поручение присутствующим представителям структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины разобраться в установленные сроки и даты ответ заявителям.
Подводя итоги приема граждан, Александр Олийнык отметил важность работы по обеспечению потребностей каждого и предоставление всем заявителям достоверных ответов и квалифицированной помощи.
На основании всех решений, принятых во время приема по личным вопросам первым заместителем Министра обороны Украины Александром Олейником, в Отделе по работе с гражданами и доступа к публичной информации Министерства обороны Украины составлен протокол, и каждое обращение находится на контроле руководства.