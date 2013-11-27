Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник провел прием граждан по личным вопросам

Подавляющее большинство посетителей поднимали вопрос кадровых проблем, возникающих у военнослужащих в ходе реформирования Вооруженных Сил Украины.

Во время заслушивания обращений граждан, прибывших из разных уголков Украины, первый заместитель Министра обороны искал пути их положительного рассмотрения , а в случае невозможности решить вопрос сразу - давал поручение присутствующим представителям структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины разобраться в установленные сроки и даты ответ заявителям.

Подводя итоги приема граждан, Александр Олийнык отметил важность работы по обеспечению потребностей каждого и предоставление всем заявителям достоверных ответов и квалифицированной помощи.

На основании всех решений, принятых во время приема по личным вопросам первым заместителем Министра обороны Украины Александром Олейником, в Отделе по работе с гражданами и доступа к публичной информации Министерства обороны Украины составлен протокол, и каждое обращение находится на контроле руководства.