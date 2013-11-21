Чемпион Украины по пауэрлифтингу подполковник Александр Щербань будет отстаивать честь государства на Кубке Мира

«Лучший среди военнослужащих гарнизона по физической подготовке, ответственный и искренний человек, а также заботливый отец», - именно так характеризуют офицера его друзья и сослуживцы.

Поражает, что титул чемпиона Украины тридцатидевятилетний Александр получил, занимаясь со штангой всего 2 года. Его дебют на Луганских областных соревнованиях по пауэрлифтингу летом 2012 года был довольно успешным. Тогда он стал серебряным призером и получил разрешение выступать на Всеукраинском чемпионате. Все свободное время военнослужащий проводил в спортзале, поставив себе задачу: обязательно подняться на пьедестал победителя.

Определение сильнейшего человека нашего государства в рамках соревнований по жиму штанги лежа, становой тяги и Push & Pull состоялось в сентябре 2013 года на базе Мелитопольского центрального спортклуба. Там подполковник Щербань завоевал главную награду, оставив позади многих атлетов, среди которых было немало представителей силовых ведомств. В своей весовой категории «более 110 килограммов» он выполнил норматив кандидата в мастера спорта: в становой тяге справился с грузом в 215 кг, жима лежа – 140 кг и выполнил приседания со штангой весом 190 кг.

Сам же чемпион в военных погонах не очень любит хвастаться своими спортивными победами и служебными успехами.

- Рассказывать об упорных тренировках мне как-то неудобно. Ведь с курсантских лет физические нагрузки для многих военных становятся привычными. В этом плане я не исключение. Нынешними успехами обязан своему тренеру Тимуру Юлдашеву, который с самого начала настраивал меня на борьбу, в первую очередь с собой, и помогает сосредоточиться на главном, - объяснил Александр.

По словам офицера, во время всех соревнований моральную поддержку оказывали жена Юлия и пятнадцатилетний сын Олег. Кстати, Олег тоже не равнодушен к спорту, и уже три года настойчиво занимается боксом. В будущем юноша планирует также стать защитником Отечества.

Кроме занятий тяжелой атлетикой, Александр любит собирать и анализировать боевые конфликты прошлого столетия. В воспоминаниях великих полководцев он открывает для себя настоящую, ненадуманную философию победы. Умение работать с документами неоднократно помогали ему и в службе, когда по крупицам собиралась информация о ветеранах войны или важных событиях.

- Такая уж натура подполковника Щербаня, за плечами которого много лет службы. Каковы бы ни ставились перед ним служебные задачи, он сразу берется за их решение с максимальной отдачей и того же требует от подчиненных, - отметил военный комиссар Луганского ОВК полковник Анатолий Кучеренко.

Итак, следующие несколько дней все свободное время подполковник Александр Щербань посвящает подготовке к Кубку Мира по жиму штанги лежа, становой тяги и Push & Pull, который скоро состоится в Николаеве. Отстаивать честь страны на соревнованиях такого высокого уровня для него очень почетно. Также в плане дальнейшего служебного роста значится вступление в Национальный университет обороны Украины.