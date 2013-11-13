Украинцев в Косово наградили медалями НАТО

На военной базе «Film city» в Косово военнослужащие инженерной роты национального контингента за активное участие в миротворческой деятельности и безупречное выполнение служебных обязанностей награждены медалями НАТО.

В церемонии награждения приняли участие командующий многонациональных сил КФОР генерал-майор итальянской армии Сальваторе Фарина, командующие многонациональных боевых групп миротворческих сил, а также командир национального контингента гвардии майор Владимир Кокорев.

Генерал-майор Сальваторе Фарина высоко оценил деятельность украинских военнослужащих и поблагодарил их за значительные результаты в делах по поддержанию мира и безопасности:

- Ваша служба в Косово является конкретным примером международного сотрудничества на благо мира на планете. Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями с начала миссии и заслуживаете признания и глубокого уважения. Эти награды подтверждают профессионализм и высокий уровень вашей подготовки, - отметил генерал-майор Сальваторе Фарина.