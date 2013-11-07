Заместитель Генерального секретаря НАТО доволен сотрудничеством Украины с НАТО

Во время проведения встречи Александр Олейник отметил, что Министерство обороны Украины рассматривает партнерство с НАТО как неотъемлемую составляющую нашего вклада в обеспечение безопасности и стабильности в Европе и на евроатлантическом пространстве в целом.

В то же время партнерство с НАТО эффективно способствует достижению стратегической цели нашего государства - интеграции в европейское пространство.

В этом контексте временно исполняющий обязанности руководителя отечественного ведомства подчеркнул заинтересованность Министерства обороны Украины в углублении оборонного сотрудничества в треугольнике "НАТО - ЕС - Украина".

В дальнейшем Украинская Сторона проинформировала заместителя Генерального секретаря о реализации оборонной реформы в Украине и выполнения мероприятий в рамках Годовой национальной программы сотрудничества Украина - НАТО в 2013 году.

В свою очередь Т.Стаматопулос отметил, что это его первый визит в новой должности в страну, которая является партнером НАТО. Тот факт, что этот визит пришелся на Украину не является случайностью.

Указанным визитом НАТО хочет подчеркнуть поддержку европейских устремлений Украины накануне проведения Вильнюсского саммита ЕС "Восточное партнерство".

В дальнейшем Трасивулос Стаматопулос выразил благодарность Украине за участие в миротворческих операциях под эгидой НАТО , отдельная благодарность была выражена экипажу фрегата " Гетман Сагайдачный " за предупреждение нападения на торговый корабль в районе Аденского залива.

Заместителем Генерального секретаря НАТО было отмечено уважение к решению Украины о внеблоковом статусе нашего государства , выражено удовлетворение уровнем текущего сотрудничества Украины с НАТО в оборонной сфере и указано готовность Альянса в дальнейшем содействии в проведении оборонной реформы в Украине .