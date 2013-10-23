Лебедев: Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером НАТО

Во время заседания были обсуждены вопросы оперативной обстановки и ситуации безопасности в Афганистане, экономической и политической ситуации, состояния передачи полномочий по обеспечению безопасности в стране у афганских национальных сил безопасности и дальнейшего наращивания их боеспособности, а также подготовки к президентским выборам в 2014 году.

В контексте подготовки предстоящей миссии в Афганистане "Решительная поддержка" участники мероприятия обсудили и одобрили Стратегическую оценку миссии, разработанную военным командованием НАТО. Также рассмотрели результаты внедрения резолюции Совета Безопасности ООН № 1325 ("Роль женщин в обеспечении мира и безопасности") при проведении операции под руководством НАТО и сделано соответствующее заявление.

Генеральный секретарь НАТО во вступительной речи отметил важность сосредоточения международных усилий на продолжении предоставления всесторонней поддержки Афганистана, обеспечение надлежащего проведения демократических президентских выборов в стране в следующем году, усиление роли и места афганских национальных сил безопасности в обеспечении мира и стабильности в этой стране, а также создание необходимых правовых и организационных условий для эффективного функционирования будущей миссии НАТО "Решительная поддержка".

Министр обороны Украины Павел Лебедев сообщил, что украинский персонал будет продолжать свою деятельность в Афганистане с оптимизацией его численности и уточнением специализации в соответствии с определенными оперативных требований и договоренностей с партнерами по коалиции. Он отметил, что Украина поддерживает стратегию миссии "Решительная поддержка", вынесенное на рассмотрение министров обороны.

- Хочу заверить, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером НАТО в деле поддержания мира и стабильности в мире, - подчеркнул Министр обороны Украины.

В рамках визита в штаб-квартиру НАТО Павел Лебедев провел ряд двусторонних встреч. С министрами обороны Польши Томашем Семоняком и Литвы Юозасом Олекасом были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной отрасли, в том числе вопросы создания совместной литовско-польско-украинской бригады ЛИТПОЛУКРБРИГ.

С Министром обороны Италии Марио Мауро были обсуждены направления взаимодействия миротворческого персонала Украины и итальянского контингента в провинции Герат на западе Афганистана, а также приоритетные направления двустороннего оборонного сотрудничества.

Кроме того, Министр обороны Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО провел короткие рабочие встречи с министрами обороны США Чаком Хейглом, Турции - Исметом Йылмаз, Армении - Сейраном Оганяном и Грузии - Ираклием Алазанией.