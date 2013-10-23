Министерство обороны инициирует проведение практического тренинга для журналистов, работающих в кризисных регионах мира

Об этом 22 октября во время семинара "Открытый разговор" сообщила помощник министра обороны Украины по связям с общественностью Леся Башняк.

- Программой мероприятия предусмотрено практическое обучение выживанию в экстремальных условиях и поведении во время военных действий . Курс направлен на журналистов, работающих в кризисных районах мира. Мы также приглашаем к участию всех журналистов , которые увлекаются подобной деятельностью и тематике. Фактически это трехдневный семинар с выездом в учебный военный центр, который планируется в мае следующего года, - отметила Леся Башняк.

Для проведения практического курса предварительно рассматривается 240 Центр подготовки войск 8 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, что на Житомирщине. Журналистов учить выживанию в полевых условиях : как правильно вести себя в зоне боевых действий, на практике овладевать навыками поведения во время "боевых действий", "обстрела" , "террористических актов", "взрывов", "пожара", находить пищу и безопасное место дислокации, фильтровать воду, и других навыков, которые могут понадобиться в кризисных регионах мира. Также во время одного из этапов обучения журналисты овладевать навыками самозащиты при нештатных ситуаций.