Академию сухопутных войск имени Сагайдачного посетила делегация из Австрии

Члены делегации встретились с начальником учебного заведения генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком и обсудили направления дальнейшего сотрудничества между ВС Австрийской Республики и Академией сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

– Мы рады приветствовать в своих стенах таких почетных гостей. Наш вуз уже имеет настроенные международные контакты со многими странами, среди которых и Австрийская Республика. Надеемся, что ваш визит принесет только позитивные впечатления. А продолжением нашего сотрудничества станет обмен курсантами между Академией сухопутных войск и Терезианской военной академией, – отметил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Украине Вольф Дитрих Хайм обсудил с главой вуза вопрос совместной подготовки к проведению мероприятий по случаю столетия от начала Первой мировой войны. В частности, он подтвердил участие представителей Австрии в международной исторической конференции, которая состоится в июне следующего года на базе украинского вуза.

Для лучшего ознакомления с условиями обучения и проживания будущих украинских офицеров иностранные гости имели возможность осмотреть объекты учебно-материальной базы заведения. В частности, кафедры тактики и тактики аэромобильных подразделений, Центр имитационного моделирования, академический зал и музей вуза, где Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Украине Вольф Дитрих Хайм оставил запись в Книге почетных гостей, а также передал Академии образцы австрийской военной формы и книги.