Корвет «Тернополь» отправился в Средиземное море для участия в антитеррористической операции

Во время патрулирования в определенном районе Средиземного моря экипаж украинского корабля осуществит практические действия по мониторингу гражданского судоходства, сбору и учету информации относительно подозрительных судов, их сопровождения и досмотра, сопровождения судов с особо важными грузами, противоминного обеспечения гражданского судоходства. На борту «Тернополя» находится смотровая команда в составе членов экипажа и подразделения морских пехотинцев.

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Юрий Ильин во время проводов корабля отметил, что корвет «Тернополь» своим участием в операции «Активные усилия» делает благородное дело для флота и государства. Руководитель вида Вооруженных Сил выразил уверенность, что экипаж с честью выполнит все задачи.

Личному составу также зачитали приветствие от руководителя региона, который осуществляет шефство над кораблем, – главы Тернопольской областной государственной администрации Валентина Хоптяна. Губернатор пожелал морякам успешного плавания и счастливого возвращения в родную базу.

Со словами напутствия к экипажу также обратились помощник Министра обороны Украины адмирал запаса Виктор Максимов, депутат Севастопольского городского совета Петр Кудряшов, председатель Совета организации ветеранов ВМС Украины контр-адмирал запаса Виктор Носенко, директор предприятия «ОСТОВ» Леонид Соболев.

Справка. Практическая фаза антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» в Средиземном море началась 6 октября 2001 года.

В соответствии с соглашением между Украиной и Североатлантическим альянсом об участии Украины в военно-морских операциях на Средиземном море, государство оказывает поддержку Альянсу путем привлечения к операции кораблей и смотровых команд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Цель операции – предотвращение незаконного перемещения оружия, наркотиков, предупреждения террористических актов, торговли людьми и осуществления контроля над судоходством.

Прошлый раз «Тернополь» выполнял подобную задачу в Средиземном море в конце 2010 года. Кроме него в операции от ВМС ВС Украины, в свое время также принимали участие фрегат «Гетман Сагайдачный» и корвет «Луцк».