Украинская делегация приняла участие в заседании Совета министров обороны Юго-Восточной Европы

Украина стала членом СМО ЮВЕ в декабре 2005 года, официально присоединившись к Договору о создании Координационного комитета этого органа руководителей оборонных ведомств стран Юго-Восточной Европы. В состав СМО ЮВЕ входят 14 полноправных стран-членов и 2 страны-наблюдателя (Молдова, Грузия).

Участие в важном для обеспечения безопасности и стабильности в регионе Юго-Восточной Европы мероприятии приняли Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, Президент, Премьер-министр и Министр обороны Республики Словения, министры обороны стран ЮВЕ и их уполномоченные, представители ряда региональных международных организаций, другие должностные лица.

В своем выступлении глава украинской делегации, директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министертсва обороны Украины Юрий Сивоконь отметил стремление нашего государства получить ассоциированное членство в Европейском Союзе, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре этого года. В этом контексте участников заседания проинформировали, что высшее политическое руководство государства принимает меры для выполнения условий подписания Соглашения с ЕС .

Председатель украинской делегации также отметил, что одной из приоритетных задач, над которыми сейчас работает руководство Министерства обороны Украины, является борьба с проявлениями элементов коррупции в сфере обороны и безопасности. Юрий Сивоконь поблагодарил страны-члены Совета Министров обороны Юго-Восточной Европы за принятие Украины в проект "Развитие честного оборонного ведомства". Этот проект основан с целью обмена опытом и передовыми практиками по развитию оборонных ведомств, снижению уровня коррупции в секторе обороны. Участие в проекте раскрывает для Министерства обороны Украины новые возможности в плане изучения опыта борьбы с проявлениями коррупции ведущих стран мира и региона.

Заседание Совета Министров обороны ЮВЕ закрыл Президент Республики Словения Борут Пахор, который отметил, что ЕС рассматривает страны Юго-Восточной Европы неотъемлемой частью европейского сообщества, отметил важность более тесной интеграции европейских стран, выразил поддержку неотложности расширения Европейского Союза.