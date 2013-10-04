Украинцы в ДР Конго выполняют задачи Миссии ООН по стабилизации

А средний налет на одного летчика составляет почти 12 часов.

Распорядок дня украинских летчиков довольно напряженный, ведь минимальное время от получения команды Руководства Миссии ООН до вылета вертолетов составляет тридцать минут. Уже задолго до этого боевые машины должны быть готовы к полету, поэтому офицеры и военнослужащие службы по контракту инженерно-авиационной службы отряда начинают свой ​​день на аэродроме около 5 часов утра. Ежедневно проводятся работы по обслуживанию вертолетов и подготовки авиационной техники к выполнению задач к полетам и после них. Для летного состава и должностных лиц накануне проводится постановка задач и подготовка к вылетам. Экипажи изучают маршруты полетов, метеорологические данные, запасные аэродромы в районах выполнения задач, курс взлета и посадки, высоту над уровнем моря.

Еще одним элементом совершенствования профессиональных навыков летчиков отряда стали учебно - тренировочные полеты ночью.

- Основная цель полетов в темное время суток - восстановление навыков в технике пилотирования в простых метеорологических условиях, продолжение и получения допусков по видам подготовки или упражнениям, - рассказал командир 18- го отдельного вертолетного отряда , летчик-снайпер полковник Андрей Когут. Офицер отметил, что все летчики во время полетов продемонстрировали высокую подготовку и принимали правильные решения.

Между тем во всех трех лагерях базирования национального контингента в Конго проводятся ремонтные работы, обустройство территории, обслуживание автомобильного транспорта. Личный состав планово занимается боевой, физической, языковой подготовкой, совершенствуется внутренняя служба.

Военно-политическая обстановка в местах дислокации украинских лагерей в Демократической Республике Конго остается относительно спокойная.