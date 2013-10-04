Военнослужащие-резервисты приняли участие в батальонных тактических учениях десантников

Также к учениям были привлечены более 80 военнослужащих службы в военном резерве , которые проходят десятидневные сборы на базе соединения.

К данным собрания привлекались граждане , заключившие контракт на прохождение службы в военном резерве , в возрасте от 21 до 36 лет рядового , сержантского и офицерского состава.

- Более 90 % резервистов прошлом году уже принимали участие в батальонных тактических учениях , из которых 50 % личного состава данной категории проходят службу в военном резерве уже в течение шести лет. Все они в разное время проходили срочную службу в частях и соединениях Высокомобильные десантных войск , в частности в нашей бригаде , - отметил помощник начальника штаба капитан Юрий Квитка.

На первом этапе военнослужащие - резервисты прошли подготовку к осуществлению прыжка с парашютом : изучение материальной части десантных парашютов , их поэтапную укладку . На воздушно - десантном комплексе они отработали элементы прыжка. Во время второго этапа на резервистов ждало испытание полигоном .

В ходе тактических учений , руководство которым осуществлял командир 25-й отдельной воздушно - десантной бригады полковник Юрий Содоль , было отработано приведение парашютно - десантного батальона в высшую степень боевой готовности , осуществления марша в исходный район для десантирования , отражения нападений диверсионно - разведывательных групп и управления подразделениями батальона при захвате аэродрома противника.

Как отметил командир парашютно - десантного батальона подполковник Руслан Козинец , уже стало традиционным проводить собрания с военнослужащими службы в военном резерве во время батальонных тактических учений , ведь это дает возможность наиболее эффективно и качественно подготовить резервистов для выполнения ими своих обязанностей . С другой стороны , сами ребята получают не только положительный заряд новых впечатлений и адреналина, но и чувствуют свою причастность к защите Отечества.

Необходимо отметить , что по итогам сбора резервисты получат очередные воинские звания и денежное вознаграждение в соответствии с занимаемыми должностями.