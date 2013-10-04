"От сердца к сердцу" - военные "Десны" сдали кровь для нужд больных

В акции приняли участие более 100 военнослужащих различных категорий , которые добровольно сдали около 40 литров своей крови . Каждый донор в погонах прошел регистрацию и тщательный осмотр врача , с измерением артериального давления и другими необходимыми медицинскими манипуляциями.

Как сообщил начальник отделения заготовки и консервирования крови Центра крови Вооруженных Сил Украины майор медицинской службы Андрей Собченко , вся собранная кровь пройдет тщательную проверку в лаборатории центра , будет соответствующим образом обработана и использована для нужд тех , кто лечится в медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.

Стоит отметить , что согласно отечественному законодательству , в день сдачи крови военнослужащие имеют особый статус. Они не привлекаются к несению службы в нарядах , а также дополнительно получают сутки отдыха, которую по желанию донора и по согласованию с командованием могут быть присоединены к отпуску.

- Такие акции в Десне проходят не менее пяти раз в год. Большинство военных отказываются от оплаты за предоставленную кровь , ведь это благородное дело - оказать помощь нуждающимся , и она всегда присуща военнослужащим Вооруженных Сил , - сообщил начальник медицинской службы учебного центра капитан медицинской службы Богдан Бондарук.