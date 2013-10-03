Военнослужащие-резервисты приняли участие в батальонных тактических учениях десантников

К данным собрания привлекались граждане, заключившие контракт на прохождение службы в военном резерве, в возрасте от 21 до 36 лет рядового, сержантского и офицерского состава.

- Более 90% резервистов прошлом году уже принимали участие в батальонных тактических учениях, из которых 50% личного состава данной категории проходят службу в военном резерве уже в течение шести лет. Все они в разное время проходили срочную службу в частях и соединениях Высокомобильные десантных войск, в частности в нашей бригаде, - отметил помощник начальника штаба капитан Юрий Квитка.

На первом этапе военнослужащие-резервисты прошли подготовку к осуществлению прыжка с парашютом: изучение материальной части десантных парашютов, их поэтапную укладку. На воздушно-десантном комплексе они отработали элементы прыжка. Во время второго этапа на резервистов ждало испытание полигоном.

В ходе тактических учений, руководство которым осуществлял командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады полковник Юрий Содоль, было отработано приведение парашютно-десантного батальона в высшую степень боевой готовности, осуществления марша в исходный район для десантирования, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп и управления подразделениями батальона при захвате аэродрома противника.

Как отметил командир парашютно-десантного батальона подполковник Руслан Козинец, уже стало традиционным проводить собрания с военнослужащими службы в военном резерве во время батальонных тактических учений, ведь это дает возможность наиболее эффективно и качественно подготовить резервистов для выполнения ими своих обязанностей. С другой стороны, сами ребята получают не только положительный заряд новых впечатлений и адреналина, но и чувствуют свою причастность к защите Отечества.

Необходимо отметить, что по итогам сбора резервисты получат очередные воинские звания и денежное вознаграждение в соответствии с занимаемыми должностями.