Военная делегация Украины встретилась с директором Агентства НАТО

Стороны обсудили состояние реализации мероприятий Дорожной карты сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и Агентством НАТО по стандартизации и определили направления взаимодействия в краткосрочной перспективе.

Доктор Аксит подчеркнул, что взаимодействие Агентства с Вооруженными Силами Украины является уникальным примером сотрудничества со страной - партнером в области военной стандартизации и объявил об успешной реализации положений Дорожной карты. Было принято решение о предоставлении этому направлению сотрудничества более практической направленности с учетом текущих потребностей украинской армии. С этой целью адмирал Игорь Кабаненко предложил дополнить новыми мерами содержание Дорожной карты и провести ряд командно-штабных тренировок и семинаров по тематике менеджмента в сфере стандартизации. Проведение командно-штабных тренировок предлагается осуществить при выполнении мероприятий оперативной подготовки в Вооруженных Силах Украины, что позволит распространить осуществления практического сотрудничества в области стандартизации на виды Вооруженных Сил Украины. Приоритет должен предоставляться Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины, активы которых чаще привлекаются к операциям под руководством НАТО и оперативных дежурств в составе Сил реагирования НАТО.

Кроме указанного, украинской стороной была отмечена необходимость привлечения представителей Вооруженных Сил Украины к разработке соглашений по стандартизации на постоянной основе.

Стороны договорились продолжать тесное взаимовыгодное сотрудничество в сфере стандартизации, полностью соответствует содержанию конструктивного партнерства Украины с Организацией Североатлантического договора.