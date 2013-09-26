К концу первого полугодия 2014 с территории Украины вывезут избыточный меланж

Базы находятся в Винницкой (г. Калиновка), Ивано-Франковской (пгт. Ценжив), Львовской (г. Радехов) и Киевской (г. Белая Церковь) областях. Недавно был полностью освобожден от меланжа еще одну базу хранения - в Харьковской области (пгт. Шевченково).

В Вооруженных Силах продолжается работа по полного освобождения территории Украины от опасного компонента ракетного топлива меланж. Всего 2013 из военных баз хранения изъято и передано на утилизацию к предприятиям Российской Федерации около 3800 тонн меланжа (всего, начиная с 2008 года, - 13 260,3 тонны). К концу первого полугодия следующего года территорию Украины будет полностью освобожден от избыточного меланжа.

Стоит отметить, что выполнение программы утилизации позволит Вооруженным Силам Украины сократить неперспективные арсеналы, базы и склады, высвободить личный состав для боевых частей, уменьшить стоимость содержания Вооруженных Сил.