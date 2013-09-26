Фрегат "Гетман Сагайдачный" вошел в Средиземное море

25 сентября флагман украинского флота успешно преодолел черноморский пролив Босфор, Мраморное море, пролив Дарданеллы, и вечер вошел к Эгейскому морю. На переходе морем фрегат под командованием капитана 2 ранга Романа Пятницкого провел ряд корабельных боевых учений, в частности, по приготовлению корабля к плаванию в сложных условиях, по противовоздушной обороне, борьбе за выживание и т.п.

Фрегат держит курс на пункт базирования "Суда" (остров Крит, Греческая Республика). Как планируется, во время непродолжительной стоянки будет произведено пополнение запасов корабля и тренировки по специальной подготовке группы специального назначения (обзорной команды).