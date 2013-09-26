Фрегат "Гетман Сагайдачный" вошел в Средиземное море
12:20, 26 сентября 2013Армия
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Фрегат Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный", который отправился в поход с целью участия в антипиратских операциях "Океанский щит" и "Аталанта" в районе Аденского залива, Красного моря и западной части Индийского океана, вошел в Средиземное море.
25 сентября флагман украинского флота успешно преодолел черноморский пролив Босфор, Мраморное море, пролив Дарданеллы, и вечер вошел к Эгейскому морю. На переходе морем фрегат под командованием капитана 2 ранга Романа Пятницкого провел ряд корабельных боевых учений, в частности, по приготовлению корабля к плаванию в сложных условиях, по противовоздушной обороне, борьбе за выживание и т.п.
Фрегат держит курс на пункт базирования "Суда" (остров Крит, Греческая Республика). Как планируется, во время непродолжительной стоянки будет произведено пополнение запасов корабля и тренировки по специальной подготовке группы специального назначения (обзорной команды).
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