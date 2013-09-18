В Одессе проходит Международный сбор "Союз наследников Победы-2013"

Вторую неделю подряд дети от 12 до 17 лет из десяти стран СНГ и Балтии в составе сформированных по интернациональному признаку команд соревнуются в различных спортивных военно - прикладных дисциплинах, культурно отдыхают и дружат в Украинском детском центре «Молодая гвардия» , что в Одессе.

За это время участники сбора уже выдержали непростые испытания на физическую готовность и продемонстрировали неплохие результаты в ходе соревнований по выполнению комплекса силовых физических упражнений, кросс с оружием на 3 километра, преодоление полосы препятствий, гребле, пейнтбола. А сейчас готовятся к соревнованиям по стрельбе из пневматического оружия и спортивного фехтования на штыках .

Как рассказал сопредседатель оргкомитета сбора от украинской стороны генерал - полковник запаса Виктор Палий, в настоящее время главная цель мероприятия, заключается в увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов , пропаганде здорового образа жизни и воспитании молодежи в духе патриотизма, интернационализма и уважения к национальному, культурному и религиозного разнообразия народов достигнута.

По его словам, кроме присущей подобного формата мероприятия военно - спортивной составляющей , нынешний сбор "Союз наследников Победы " имеет и очень познавательную общеобразовательную направленность. Примером тому является ежедневное проведение культурных мероприятий , в ходе которых в вечернее время дети из разных стран по очереди доказывают свою сплоченность и актерские способности на концертной сцене и в виде театрализованных представлений рассказывают о подвиге своих прадедов - победителей и вклад народа, который они представляют, в дело Великой Победы, знакомят присутствующих со своей Родиной и ее культурными и национальными традициями и колоритом.

По убеждению генерал - полковника Виктора Палия , все это способствует углублению сотрудничества между бывшими республиками СССР , а ныне независимыми суверенными государствами . А проведенные под руководством известных экспертов , военных специалистов , деятелей науки и искусства дипломатическая игра , фотовыставка "Мой прадед - Победитель" , историческая викторина , посвященная этапам обороны и освобождения города- героя Одессы , и мастер -классы из школ актерского мастерства , космонавтики , журналистики , экстремальной и боевой медицины помогают молодежи всесторонне интеллектуально развиваться.

Нынешний сбор "Союз наследников Победы - 2013 " завершится в конце текущей недели возложением цветов к памятнику Неизвестному матросу , шествиями участников сбора центральным улицам Одессы и зрелищным концертом на Потемкинской лестнице.