Начался второй этап работ на затонувшей подлодке "Щ-216"

Главной целью мероприятий по обследованию подводной лодки, согласно решению командующих Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВС Украины) и Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) осуществляются общим судоподъемных отрядом под руководством начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Виктора Двухшорстнова, является определение возможности его подъема на поверхность. До проведения второго этапа подводно-технических работ от украинских ВМС привлечены рейдовый буксир "Кременец" с водолазной группой на борту, санитарный катер "Сокаль" с медицинской группой и эвакуационными средствами на борту, а также морское водолазное судно "Нетешин" с водолазной группой на борту , от ЧФ РФ - спасательное судно "Эпрон" с водолазной группой на борту и килекторное судно "КИЛ-25" с комплектами рейдового оборудования на борту.

Для принятия окончательного решения о возможности подъема подлодки на поверхность, спланировано проведение обследования объекта группой водолазов ВМС Украины и ЧФ РФ. В частности, в ходе второго этапа подводно-технических работ планируется провести водолазные работы по обследованию конструктивных элементов подлодки, а также подъем отдельного оборудования и элементов корпуса подводной лодки с целью идентификации.

Вчера во второй половине дня силами судоподъемных отрядов подняли на поверхность 45-ти миллиметровую кормовую артиллерийскую установку с фрагментами корпуса "Щ-216". Ее перегружено на борт рейдового буксирного судна "Кременец".

По итогам второго этапа планируется сформировать детальный контур объекта для принятия решения о возможности подъема.

Как ранее сообщалось, на первом этапе, который проходил с 21 по 25 августа, было совершено первичное обследование подводной лодки "Щ-216".