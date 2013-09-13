В Минобороны изучают опыт иностранных советников по борьбе с коррупцией

Заседание состоялось в формате "круглого стола" с участием представителей Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В мероприятии также приняли участие директор Офиса связи НАТО в Украине Марчин Кожиел, начальник отдела военного сотрудничества Посольства США в Украине, советник по вопросам привлечения экспертной и материально-технической помощи со стороны США подполковник США Трейси Рушофф, советник по вопросам кадрового обеспечения развития ВС Украина, управления и финансового менеджмента в сфере обороны Филипп Джонс (Великобритания), представители посольства Республики Польша в Украине - контактного посольства НАТО в Украине, посольства Литовской Республики в Украине - страны, председательствующей в ЕС, руководители профильных департаментов оборонного ведомства, Главного управления военной службы правопорядка ВС Украины.

- В настоящее время уже создана нормативно-правовая база и определены структурные подразделения Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно занимаются указанными вопросами, - отметил Павел Лебедев. - Вместе с тем для осуществления дальнейшей системной работы в этом направлении существует необходимость изучения подходов, применяемых в ведущих странах мира путем привлечения консультативно совещательной помощи со стороны иностранных советников при Министерстве обороны и Генеральном штабе ВС Украины.

Он поблагодарил присутствующих за интерес к вопросам борьбы с коррупцией в отечественном оборонном ведомстве.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов предотвращения и выявления коррупции в сфере обороны, определение направлений привлечения международной помощи для построения добропорядочности в оборонных институтах.

В частности, на указанную тему имел слово директор Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Максим Гольдарб, о предотвращении и противодействии коррупции в отечественных Вооруженных Силах доложил временно исполняющий обязанности начальника военной службы правопорядка в ВС Украины - начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВС Украины генерал-майор Игорь Криштун.

В свою очередь директор Офиса связи НАТО в Украине Марчин Кожиел рассказал об опыте преодоления и предотвращения коррупции в сфере обороны.

- Хочу поблагодарить руководство Минобороны за это очень своевременную встречу. Коррупция в оборонном секторе - это не украинская специфика, такая проблема есть и в других странах. И каждая страна решает такие антикоррупционные вопрос по-своему. Очень приятно, что министр обороны занимает в этом вопросе активную позицию, - отметил Марчин Кожиел.

При обсуждении определенных вопросов, в частности, было оговорено разработку антикоррупционных тренингов с участием иностранных экспертов, на базе Национального университета обороны Украины, чтобы распространить их в дальнейшем на все ступени.

- Я готов помочь достичь те цели, которые Вами определены, - заверил присутствующих в дальнейшем сотрудничестве Марчин Кожиел.

Мероприятие завершилось определением направлений дальнейшего сотрудничества Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины с иностранными советниками по указанным вопросам.