В Одессе открылся Международный молодежный военно-патриотический сбор

В мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие организаторы сбора, представители различных общественных организаций, руководящий состав местной областной и городской власти и Южного оперативного командования, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Одесского гарнизона и учащаяся молодежь, которая представляет Украину и 10 стран СНГ и Балтии .

Символично, что торжества начались с вынесения Государственного Флага Украины, флага Одессы и боевых знамен частей и соединений, которые в апреле 1944 года освобождали Южную Пальмиру от фашистских захватчиков, является данью уважения как к стране и города, где продлится нынешний сбор, так и до наших дедов и прадедов разных национальностей, более 68 лет назад благодаря самоотверженному подвигу и ценой собственной жизни освободили страны Европы от фашизма.

Военно-патриотический сбор продлится до 22 сентября. На протяжении 10 суток дети от 12 до 17 лет из Украины, России, Беларуси, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Приднестровья, Казахстана и Кыргызстана соревноваться по стрельбе из пневматического оружия, спортивного фехтования на штыках, кросса, пейнтбола, спортивного метания ножа, гребля на ялах, строевой подготовки. Кроме того, признанные специалисты в своем деле проводить с ними школы военного разведчика, космонавтики, журналистики, аналитики, актерского мастерства, экстремальной и боевой медицины. Также "наследников победы" ждут интересные по своему содержанию военно-тактические и дипломатические игры, историческая викторина и знакомство с учебными заведениями, культурными и архитектурными достопримечательностями города-героя Одессы.

Завершится Международный молодежный военно-патриотический сбор "Союз наследников Победы-2013" проведением учебно-полевого выхода с соответствующим выполнением заданий на тропе разведчика. После этого победители и призеры по различным военно-спортивных дисциплин получат награды от организаторов мероприятия и главного судьи соревнований - выпускника Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков Героя Российской Федерации и Кыргызской Республики летчика-космонавта Салижан Шарипова.