Украинская ракета-носитель "Зенит- 3SLБ" успешно вывела на орбиту спутник

Космический аппарат АМОS - 4 - это телекоммуникационный спутник связи , предназначенный для предоставления услуг на территории Ближневосточного региона , а также Европы , Индии и Юго - Восточной Азии , стран Африки и части территории России . Он укомплектован новейшим оборудованием для поддержки каналов высокоскоростного Интернета , трансляции телепрограмм высокой четкости , а также каналов связи и передачи информации.

Подготовка ракеты космического назначения к пуску , ее испытания и пуск осуществлены украинскими ГП "КБ " Южное " , ГП" ПО " Южный машиностроительный завод" и специалистами с участием представителей смежных организаций .

Это был шестой пуск РН " 3eнит - 3SLБ " по программе " Наземный старт" . Все пуски успешны.

Справка . Ракета - носитель " Зенит- 3SLБ " представляет собой ракету на нетоксичных компонентах топлива - жидкий кислород и керосин РГ- 1 , разработанную в рамках программы " Наземный старт " для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на переходные к геостационарной и геостационарные орбиты , а также на отлетные траектории.

Эти ракеты - носители создаются на базе двухступенчатой ​​ракеты - носителя " Зенит- 2S " разработки ГП КБ " Южное" и разгонного блока ДМ - SL разработки РКК " Энергия " , входящих в состав РН " Зенит- 3SL " , и эксплуатируются в составе космического ракетного комплекса " Зенит- М" , который используется международной компанией Land Launch (совместное предприятие компаний Sea Launch и "Международные космические услуги " ) для предоставления услуг на рынке коммерческих запусков.

Основные преимущества РН "Зенит- 3SLБ" : горизонтальная технология сборки и транспортировки , что позволяет значительно упростить комплекс технологического оборудования и процедуры подготовки к пуску , полная автоматизация предстартовой подготовки , обеспечивающая короткое время подготовки к пуску , наивысшую безопасность персонала и короткий период переподготовки стартовой площадки к следующему пуску , высокая надежность , заложенная при проектировании и обеспеченная отработанным процессом производства ; экологически чистые компоненты топлива - керосин , жидкий кислород.

Запуски :

" Зенит- 3SLБ " запустил телекоммуникационный спутник Amos 3 28 апреля 2008 .

" Зенит- 3SLБ " запустил телекоммуникационный спутник Telstar 11N на геосинхронную орбиту 26 февраля 2009 .

" Зенит- 3SLБ " доставил на орбиту спутник MEASAT - 3a 21 июня 2009 .

" Зенит- 3SLБ " запустил 30 ноября 2009 на орбиту аппарат Intelsat 15 .

" Зенит- 3SLБ " 6 октября 2011 вывел на орбиту спутник " Intelsat 18".

" Зенит- 3SLБ " 1 сентября 2013 вывел на орбиту израильский спутник связи Amos 4 . Запуск стал шестым в программе " Наземный старт " .