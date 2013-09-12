Продолжается визит в Украину военной делегации Республики Казахстан

Стороны обсудили ключевые аспекты и перспективы сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

В ходе официальных двусторонних переговоров украинская сторона презентовала гостям материалы о состоянии и перспективах реформирования и развития Вооруженных Сил Украины , участия украинских военнослужащих в операциях по поддержанию мира и безопасности . Также состоялся обмен мнениями по изучению опыта перехода Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу , их комплектование военнослужащими по контракту , стимулы для привлечения граждан на военную службу по контракту , обмен опытом по вопросам развития профессионального сержантского корпуса и т.п. .

Обоюдный интерес представляли вопросы подготовки военнослужащих ВС Республики Казахстан в военных заведениях ВС Украины .

По завершению переговоров состоялась церемония записи в Книге Почетных Гостей . Также первый заместитель Министра обороны Республики Казахстан - начальник Генерального штаба ВС Республики Казахстан генерал - полковник Сакен Жасузаков совершил визит вежливости к Министру обороны Украины Павла Лебедева.

Планируется , что в рамках официального визита в Украину военная делегация Республики Казахстан посетит 95- ю отдельную воздушно-десантную бригаду и Житомирский военный институт имени С.П. Королева Национального авиационного университета .