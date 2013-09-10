Харьковские военные медики помогают ветеранам

В течение августа-сентября несколько выездных военно-врачебных бригад из числа офицеров и гражданских работников клиники амбулаторно-поликлинической помощи посетили десятки семей ветеранов войны и Вооруженных Сил. Инициаторами проведения внеплановой работы выступило командование Военно-медицинского клинического центра Северного региона.

- В ходе этой благотворительной работы, мы провели медицинское обследование инвалидов и других лиц, которые не имеют возможности самостоятельно прибыть к нам. В домашних условиях мои подчиненные проверяли артериальное давление, снимали электрокардиологический показатели и изучали общее состояние седовласых людей, - пояснил начальник клиники полковник медицинской службы Николай Кривко.

Стоит сказать, что все военные врачи и младший медицинский персонал поликлиники по собственному желанию согласились за пределами военного учреждения проверять состояние здоровья людей, находящихся на учете клинического центра.

Одному из пациентов, полковник в отставке Рафаэлю Зельднер, которого дома осмотрели военные врачи, в результате этого мероприятия, буквально, была спасена жизнь.

- Мне 79 лет, 33 - из которых я прослужил в танковых войсках. Конечно, здоровье уже не как у подростка. Часто приезжать в госпиталь нет возможности и силы не те. Благодаря своевременному прибытию военных врачей, я узнал об одной страшной болезни и был госпитализирован. Сейчас мне уже ничего не угрожает. Поэтому, низко кланяюсь моим спасителям, - рассказал ветеран Вооруженных Сил.

По словам командования Военно-медицинского клинического центра Северного региона подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

- В октябре-ноябре мы планируем продолжать изучать положение дел наших пациентов на дому. При этом, подавляющее большинство тех, кто к нам попадает, это малообеспеченные семьи военнослужащих запаса и вдовы ветеранов войны и Вооруженных Сил Украины, - добавил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона полковник медицинской службы Виктор Полищук.