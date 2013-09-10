На Львовщине стартовала "Кленовая Арка-2013"

Офицеры штаба многонационального батальона и трех рот вооруженных сил Украины, Канады, Польши, Литовской Республики с помощью современного оборудования отрабатывают слаженность совместных действий. Их работу координируют и оказывают помощь представители Сухопутных войск ВС Украины.

- Мы создаем среду, в которой действуют участники "Кленовой Арки". На фазе планирования обучения офицеры оперативной части отдела разработали сценарий обучения, на основе которого инженеры технической части создали соответствующую базу данных, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела имитационного моделирования подполковник ВС Украины Артем Ларионов. - В течение командно-штабной фазы для учащихся, согласно сценарию, моделируется совершение марша в зону ответственности, взятие ее под свой ​​контроль с последующим проведением миротворческой операции.

В течение трех дней на компьютерах с помощью системы имитационного моделирования военнослужащие отрабатывают патрулирование, несение службы на блок-постах, конвоирование, проведения поисковых действий, выявлению и обезвреживание самодельных взрывных устройств и т.п. А уже во время полевой фазы обучения, которая начинается 13-го сентября, они будут выполнять эти задачи практически.

Кроме офицеров 270- го отдела, в роли операторов средств имитационного моделирования работают также курсанты Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

- Навыки по работе на специальном программном обеспечении мы получили во время участия командно - штабных учениях, которые довольно часто происходят в нашем учебном заведении, - рассказал курсант Академии Дмитрий Лопатин. - Участие в подобных мероприятиях военного сотрудничества дает нам возможность не только усовершенствовать знания иностранного языка , но и свои командирские навыки .

Напомним , что с 8-го до 20-го сентября на Международном центре миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск , что на Львовщине, в три фазы проходит многонациональные тактические учения "Кленовая Арка - 2013". Так, по 12 сентября продолжается командно-штабная фаза на средствах имитации с участием военнослужащих многонациональных штабов батальона и рот. С 13 по 17 сентября будет проходить тренировочная часть обучения . А уже полномасштабная полевая фаза, во время которой будет привлечено более 500 военнослужащих вооруженных сил Украины , Канады, Польши и Литовской Республики , будет проведена с 18 по 20 сентября.