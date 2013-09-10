Миноборны обещает решить проблему с домом по улице Жукова в Житомире

Сегодня , 10 сентября, начались работы по подключению жилого дома Минобороны по улице Жукова , 8 к тепловой сети и проверка его готовности к передаче в коммунальную собственность города. Министерство обороны Украины прилагает все усилия , чтобы жители дома быстрее получили в свои дома тепло . Об этом заявила директор Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины Лариса Храмченко .

Она сообщила , что 9 сентября состоялась встреча представителей Министерства обороны Украины с мэром Житомира , инициативной группой жителей дома , представителями коммунального предприятия " Житомиртеплокоммунэнерго " и ответственными работниками Житомирского городского совета . Результатом этой встречи стало подтверждение КП " Житомиртеплокоммунэнерго " готовности после получения от Министерства обороны Украины аванса в сумме 400 тысяч гривен начать работы по подключению дома к тепловой сети и провести их в кратчайшие сроки - до начала отопительного сезона.

редполагается , что инженерная сеть обеспечит теплом здание Министерства обороны Украины и часть квартала городского совета.

- Нам необходимо объединить усилия с городским советом Житомира для максимально эффективного обеспечения жителей теплом , - подчеркнула Лариса Храмченко .

Она напомнила , что в апреле этого года с целью решения жилищной проблемы военнослужащих Министром обороны Украины было направлено письмо к Президенту Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины ( № 220/ 2958 от 22.04.2012) о выделении дополнительного бюджетного ресурса на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей в сумме 300 млн. грн .

По поручению главы государства от 25 апреля 2013 № 020/23772-01 Кабинета Министров Украины была поставлена ​​задача найти возможность увеличения в текущем году расходов Министерству обороны Украины для обеспечения бесквартирных военнослужащих жильем и проинформировать о проделанной работе Президента Украины .

Вопрос обеспечения теплом жилого дома в Житомире по улице Жукова , 8 находится под постоянным контролем заместителя Министра обороны Украины Артуро Бабенко.