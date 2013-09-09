Украинская делегация Воздушных Сил примет участие в активной фазе учений Боевое содружество - 2013

Украинская делегация в качестве наблюдателей примет участие в активной фазе учения с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2013", которая пройдет на полигоне Ашулук (Россия , г.Астрахань).

Цель мероприятия - обмен опытом по проведению учений с боевой стрельбой Войск воздушно - космической обороны, Военно - воздушных сил ( Противовоздушной обороны, Военно - воздушных сил и Противовоздушной обороны, войск Сил воздушной обороны ) вооруженных сил государств - участников СНГ.

Всего участие украинских военных в мероприятии позволит изучить положительный опыт по организации объединенной системы противовоздушной обороны и получить материалы о современном развитии сил и средств противовоздушной обороны для использования в процессе развития Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины , а также будет способствовать углублению сотрудничества между Украиной и государствами - участниками Содружества Независимых Государств в области противовоздушной обороны на двусторонней основе.