Украинская делегация Воздушных Сил примет участие в активной фазе учений Боевое содружество - 2013
Сегодня, 9 сентября, начался визит делегации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины , которую возглавил командующий вида ВС Украины генерал - лейтенант Юрий Байдак, в Российскую Федерацию.
Украинская делегация в качестве наблюдателей примет участие в активной фазе учения с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2013", которая пройдет на полигоне Ашулук (Россия , г.Астрахань).
Цель мероприятия - обмен опытом по проведению учений с боевой стрельбой Войск воздушно - космической обороны, Военно - воздушных сил ( Противовоздушной обороны, Военно - воздушных сил и Противовоздушной обороны, войск Сил воздушной обороны ) вооруженных сил государств - участников СНГ.
Всего участие украинских военных в мероприятии позволит изучить положительный опыт по организации объединенной системы противовоздушной обороны и получить материалы о современном развитии сил и средств противовоздушной обороны для использования в процессе развития Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины , а также будет способствовать углублению сотрудничества между Украиной и государствами - участниками Содружества Независимых Государств в области противовоздушной обороны на двусторонней основе.