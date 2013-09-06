В Украине празднуют 21 годовщину разведки

Выступая перед собравшимися , министр обороны Украины Павел Лебедев зачитал приветствие от Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктора Януковича.

Поздравляя коллектив Главного управления разведки Министерства обороны Украины с профессиональным праздником, глава оборонного ведомства отметил, что за 21 год военная разведка Украины прошла важный этап развития, превратилась в целостную профессиональную систему.

- Реалии сегодняшнего, процессы реформирования оборонной сферы, внешние вызовы и угрозы ставят перед разведкой ответственные новые задачи. Деятельность Главного управления разведки особенно значима в условиях современного развития военно-политической обстановки в мире, характеризующейся динамичными изменениями, высоким уровнем нестабильности мировой и региональной безопасности, - отметил он.

Обращаясь к ветеранам военной разведки, Павел Лебедев подчеркнул , что им есть чем гордиться и что передать молодежи.

- Мне приятно отметить, что в наших рядах еще находятся такие легендарные личности, как генерал - майор в отставке Евгений Березняк, легендарный "майор Вихрь" - герой Великой Отечественной войны, на примере которого мы воспитали уже не одно поколение разведчиков . Уверен, что вы и впредь будете достойно нести высокое звание разведчика, приумножая лучшие традиции своих предшественников. Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, жизненной энергии, весомых профессиональных достижений в деле защиты национальных интересов нашего государства! - сказал Министр обороны Украины .

Присутствующий на мероприятии заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал - лейтенант Юрий Думанский передал присутствующим приветствие начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по случаю Дня военной разведки Украины и отметил, что разведывательное обеспечение занимает важное место в системе деятельности главного органа управления украинским войском.

От секретаря и аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины собравшихся поздравил первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Медведько.

Поздравление в адрес военных разведчиков этого дня прислали Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, Премьер -министр Украины Николай Азаров, руководители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, министерств и ведомств Украины.

Согласно Указу Президента Украины, за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета, образцовое выполнение служебного долга, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу и по случаю 21-й годовщины военной разведки Украины группе офицеров были вручены государственные награды Украины, а также почетные грамоты Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Нескольким офицерам за добросовестное выполнение служебных обязанностей были присвоены очередные воинские звания досрочно.

В завершение торжественного собрания присутствующим была представлена ​​праздничная концертная программа в исполнении творческих коллективов Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины . В частности, разведчиков поздравили финалистка "Евровидения - 2013" Злата Огневич, народная артистка Украины Надежда Крутова-Шестак и многие другие исполнители.