Клуб любителей старинной авиации Air Squadron наградил украинских военных

Почетные грамоты и памятные медали участникам мероприятия вручил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский.

Стоит отметить, что по результатам проведенного визита, свидетелями которого стали жители многих городов Украины, британская сторона направила письма-благодарности на имя руководителей министерств и ведомств Украины с благодарностью от членов Клуба за отличную организацию и высокий профессионализм при проведении мероприятия.

Справка. Клуб любителей старинной авиации - "Air Squadron" основан в Лондоне в 1966 году. Сегодня "Air Squadron" насчитывает около 100 пилотов, в том числе несколько бывших чиновников Вооруженных Сил Великобритании. Членами летающей эскадрильи является Его Королевское Высочество принц Филипп (супруг королевы Елизаветы II), принц Чарльз (сын королевы), принц Эндрю (внук королевы) и принц Его Королевское Высочество Принц Майкл Кетский.