На фрегате "Гетман Сагайдачный" установлено современное стоматологическое оборудование

Обеспечение корабля стоматологическим , диагностическим , лабораторным оборудованием и медицинскими препаратами для лечения и профилактики заболеваний осуществлен Военно - медицинским клиническим центром Крымского региона.

Во время пребывания на фрегате " Гетман Сагайдачный " , командующий Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Юрий Ильин ознакомился с возможностями медицинской службы корабля и подчеркнул необходимость быть способными оказать своевременную и качественную квалифицированную медицинскую помощь.

Адмирал Юрий Ильин отметил факт появления на фрегате современного стоматологического оборудования. Он выразил убеждение , что современным медицинским оборудованием , в том числе и стоматологическим , должны оснащаться и другие корабли флота. И такая работа , как заверил руководитель вида Вооруженных Сил Украины , будет непременно проводиться .

Командующий Военно - Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Юрий Ильин поблагодарил начальника Военно -медицинского клинического центра Крымского региона полковник медицинской службы Николаю Пилипенко и всему коллективу медицинского учреждения за усилия в подготовке корабля к походу .

Новое стоматологическое оборудование на фрегате " Гетман Сагайдачный " освятил настоятель храма св . прав . воина Феодора ( Ушакова ) при Академии ВМС им . П.Нахимова отец Игорь .

По информации начальника Военно -медицинского клинического центра Крымского региона полковника медицинской службы Николая Пилипенко , новое оборудование позволит на более качественном и высоком уровне, с привлечением современных технологий и материалов , с максимальной комфортностью для больных оказывать квалифицированную стоматологическую помощь.

Офицер также рассказал , что в подготовительный к походу период специалистами Военно -медицинского клинического центра Крымского региона совместно с медицинской службой командования флота проведен ряд соответствующих мероприятий. В частности , весь личный состав корабля осуществлен санацию ротовой полости .

Полковник медицинской службы Николай Пилипенко , отметил , что выполнение задач похода в течение нескольких месяцев требует быть в готовности оказать специализированную соответствующую медицинскую помощь , в том числе и стоматологическую . Поэтому было принято решение , что во время похода медицинская служба корабля будет усилена специалистами, предоставлять хирургическую , стоматологическую и терапевтическую помощь , а также помощь в профилактике инфекционных болезней . В частности , в поход отправится и врач- стоматолог - начальник отделения челюстно - лицевой хирургии капитан медицинской службы Вадим Врабие , имеющий опыт участия в миротворческих операциях.

Как сообщалось , фрегат " Гетман Сагайдачный " с вертолетом и обзорной командой на борту готовится к участию в многонациональных операциях по противодействию пиратству на море " Океанский щит" и " Аталанта " .