Определились танкисты-чемпионы в летнем военном биатлоне
На военном полигоне 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, в поселке Гончаровское на Черниговщине, продолжается конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины.
63 военнослужащие 7-ми танковых взводов продемонстрировали свою физическую подготовленность в летнем военном биатлоне. По формату этого этапа, каждому участнику надлежало быстрее пробежать дистанцию в четыре круга по 750 метров. На рубеже открытия огня 15-ю одиночными выстрелами из АК -74 по мишеням они дожны были "выбить" максимальное количество баллов. После первого круга танкисты выполняли упражнение из положения стоя, после второго - с колена, а третьего - лежа. Последний круг - это бег до финиша. Общий результат команды определялся по индивидуальному среднему времени каждого участника.
В упорной борьбе первое место завоевали представители 30-й отдельной механизированной бригады 8 - го армейского корпуса Сухопутных войск (Новоград-Волынский). Второе место заняла команда 17-й отдельной танковой бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск (Кривой Рог), третье место - у команды 36-й отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил ВС Украины.
На следующем этапе конкурса на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины участники должны демонстрировать свой профессионализм в вождении танков, снайперской и дуэльной стрельбе.