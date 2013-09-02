Определились танкисты-чемпионы в летнем военном биатлоне

63 военнослужащие 7-ми танковых взводов продемонстрировали свою физическую подготовленность в летнем военном биатлоне. По формату этого этапа, каждому участнику надлежало быстрее пробежать дистанцию ​​в четыре круга по 750 метров. На рубеже открытия огня 15-ю одиночными выстрелами из АК -74 по мишеням они дожны были "выбить" максимальное количество баллов. После первого круга танкисты выполняли упражнение из положения стоя, после второго - с колена, а третьего - лежа. Последний круг - это бег до финиша. Общий результат команды определялся по индивидуальному среднему времени каждого участника.

В упорной борьбе первое место завоевали представители 30-й отдельной механизированной бригады 8 - го армейского корпуса Сухопутных войск (Новоград-Волынский). Второе место заняла команда 17-й отдельной танковой бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск (Кривой Рог), третье место - у команды 36-й отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил ВС Украины.

На следующем этапе конкурса на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины участники должны демонстрировать свой ​​профессионализм в вождении танков, снайперской и дуэльной стрельбе.