Министр обороны провел урок в Военно-морском лицее Севастополя

От имени Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктора Януковича он поздравил лицеистов с началом нового учебного года.

– Военно-морской лицей – это уникальное и единственное в нашем государстве учебное заведение, где учатся юноши, которые решили связать свою судьбу с тяжелой, но почетной профессией военного моряка, – отметил Павел Лебедев. – Кроме того, сегодня мы также празднуем четвертую годовщину со дня основания лицея.

По словам Министра обороны Украины, в Вооруженных Силах проходит самая масштабная за годы независимости реформа, в том числе, военного образования.

– Наша цель – создание современной боеспособной армии, – отметил он. – А новой армии нужны боевые командиры, способные оперативно принимать смелые, а главное – правильные решения.

Обращаясь к лицеистам, Министр обороны Украины Павел Лебедев выразил уверенность, что годы обучения в Военно-морском лицее станут для них первой настоящей школой флотского общества и взаимовыручки.

Вместе с Министром обороны Украины в праздничном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Сергей Елисеев, помощник Министра обороны Украины адмирал Виктор Максимов, временно исполняющий обязанности главы Севастопольской городской государственной администрации Федор Рубанов, члены Военного совета отечественного флота, представители ветеранских организаций, духовенства, родственники и близкие лицеистов.

Министр обороны Украины Павел Лебедев также осмотрел учебно-материальную базу Военно-морского лицея, ознакомился с бытовыми условиями лицеистов и лично провел с ними первый урок.

Стоит отметить, что в Военно-морском лицее, которым руководит капитан 1 ранга Игорь Колежнюк, учится сто юношей. Приблизительно половина из них представляет Автономную Республику Крым и город Севастополь, остальные – Киевщину, Николаевщину, Волынь, Херсонщину, другие области.