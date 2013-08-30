Лебедев: Министерство обороны упорядочивает службу резервистов
18:20, 30 августа 2013Армия
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Министерство обороны упорядочивает так называемую службу резервистов - уточняются социальные выплаты для них, планы боевой подготовки.
Об этом сегодня, 30 августа, во время брифинга на тему: "Последний призыв. В шаге от контрактной армии" рассказал министр обороны Украины Павел Лебедев.
Он отметил, что Министерство обороны упорядочивает так называемую службу резервистов - уточняются социальные выплаты для них, планы боевой подготовки.
- Эту программу никто не сворачивал, ее уточняют, - отметил Павел Лебедев.
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