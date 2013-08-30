Формула победы Александра Покрышкина: «Высота – скорость – маневр - огонь!»

На фасаде здания оборонного ведомства открыли мемориальную доску легендарного летчика трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина, который в 60-х годах прошлого столетия проходил службу в Киевском военном округе.

По этому поводу прошел торжественный митинг, в котором приняли участие первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Владимир Замана, Председатель Совета Организации ветеранов Украины народный депутат Украины Петр Цибенко, ветеран Великой Отечественной войны участник Парада Победы 1945 года Герой Советского Союза генерал-майор авиации Иван Селифонов, командующий 8-й армии противовоздушной обороны в 1989-1992 годах генерал-полковник Михаил Лопатин, руководитель скульпторской группы Борис Крылов, представители руководства Генерального штаба, военнослужащие, ветераны.

Обращаясь к собравшимся, Александр Олейник акцентировал внимание на том, что легендарный ас Александр Покрышкин сделал весомый вклад в Великую Победу, сбив свыше 60 фашистских самолетов.

Также он отметил, что на примере этого легендарного летчика было воспитано не одно поколение военных пилотов. И то, что сегодня авиаторы Вооруженных Сил Украины известны в мире как профессионалы высокого класса, являются заслугой и Александра Покрышкина.

– Открытие мемориальной доски трижды Герою Советского Союза Александру Ивановичу Покрышкину свидетельствует, что мы уважаем героев Великой Отечественной войны. Мы помним о подвигах дедов и прадедов и воспитываем на их примере защитников Отечества, – отметил Александр Олейник.

Со словами благодарности за чествование памяти легендарного аса Александра Покрышкина к собравшимся обратились и ветераны.