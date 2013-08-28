Делегация Воздушных Сил ВСУ принимает участие в «МАКС – 2013»

С 27 августа начался визит делегации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во главе с командующим Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенантом Юрием Байдаком в Российскую Федерацию с целью участия в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС – 2013» (г. Жуковский, Российская Федерация).

Украинские военные планируют обсудить вопросы и провести переговоры с ведущими предприятиями авиационной промышленности Российской Федерации, руководством Военно-воздушных сил России относительно дальнейшего развития военно-технического сотрудничества, а также ознакомиться с новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники.

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