Делегация Воздушных Сил ВСУ принимает участие в «МАКС – 2013»
18:50, 28 августа 2013Армия
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С 27 августа начался визит делегации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во главе с командующим Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенантом Юрием Байдаком в Российскую Федерацию с целью участия в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС – 2013» (г. Жуковский, Российская Федерация).
Украинские военные планируют обсудить вопросы и провести переговоры с ведущими предприятиями авиационной промышленности Российской Федерации, руководством Военно-воздушных сил России относительно дальнейшего развития военно-технического сотрудничества, а также ознакомиться с новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники.
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