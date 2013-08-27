Корабли BLAСKSEAFOR вышли из Новороссийска, чтобы продолжить маневры

В первой половине дня тральщик «Прибой» (ВМС Болгарии), ракетный корабль на воздушной подушке «Бора» (Черноморский флот Российской Федерации), корвет «Эустатиу Себастиан» (ВМС Румынии), фрегат КРЗ «Тургутреис» (ВМС Турции) и штабной корабль соединения – корабль управления «Славутич» (ВМС ВС Украины) проводят учения и тренировки по проходу за тралами, маневрированию, противовоздушной обороне. Во второй половине вторника запланировано провести базовые учения по морской изоляции и досмотру судов (проведение опроса), учения «человек за бортом», по борьбе за живучесть, тактические учения по радио-визуальной связи, а также учения по плаванию в ордере, по связи с использованием системы «компьютер – компьютер» FORESC.

На период 28-29 августа запланировано провести расширенные учения по маневрированию, учение по пополнению запасов в море, тренировки вахтенных офицеров по маневрированию, учение по контролю движения торговых судов, отработать совместные действия по отражению атаки кораблей в условиях ограниченного применения силы, а также провести учения по поиску и спасению, отражению атаки малоразмерной надводной цели и другие.

Согласно плану активации, с 30 августа по 3 сентября корабли Blaсkseafor будут находиться с дружественным визитом в порту города Синоп (Турецкая Республика).

Как сообщалось, августовская 2013 года активация началась 14 августа в Севастополе. 17 августа при участии делегаций командующих военно-морских сил стран Черноморского региона состоялась церемония передачи командования Blaсkseafor, по принципу ротации оно перешло от ВМС Турецкой Республики к ВМС ВС Украины. Активация соединения осуществляется под командованием контр-адмирала Андрея Тарасова (ВМС ВС Украины).